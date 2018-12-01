#ليبياـالآن| أجرى الطاقم الطبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمركز #بنغازي الطبي عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة تعاني من تشوه خلقي بوجود كيس مائي خارج جمجمة الرأس.

حجم الكيس كان سببًا في عرقلة حركة المخ، إذ تم استئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب في جمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس.