ليبياـالآن| أوفد “عبدالله الثني”، رئيس الحكومة #الليبية المؤقتة، 100 متدرب م…

#ليبياـالآن| أوفد “عبدالله الثني”، رئيس الحكومة #الليبية المؤقتة، 100 متدرب من مختلف المدن #الليبية رشحتهم مصلحة الطيران المدني للتدريب في #مصر على تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات #الليبية.