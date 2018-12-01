عاجل

#ليبياـالآن| أوفد “عبدالله الثني”، رئيس الحكومة #الليبية المؤقتة، 100 متدرب م…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أوفد “عبدالله الثني”، رئيس الحكومة #الليبية المؤقتة، 100 متدرب من مختلف المدن #الليبية رشحتهم مصلحة الطيران المدني للتدريب في #مصر على تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات #الليبية.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك