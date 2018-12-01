ليبياـالآن| أوفد “عبدالله الثني”، رئيس الحكومة #الليبية المؤقتة، 100 متدرب م…

#ليبياـالآن| أوفد “عبدالله الثني”، رئيس الحكومة #الليبية المؤقتة، 100 متدرب من مختلف المدن #الليبية رشحتهم مصلحة الطيران المدني للتدريب في #مصر على تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات #الليبية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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