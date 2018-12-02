ليبياـالآن| “داخل الفوضى والفساد في #طرابلس، هناك تحكم الميليشيات”. عنوان تحق…

#ليبياـالآن| “داخل الفوضى والفساد في #طرابلس، هناك تحكم الميليشيات”. عنوان تحقيق نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، لمراسلتها التي أقامت أنفقت عدة أيام في العاصمة #الليبية، إذ تقول الصحفية “فرانشيسكا مينوتشي” إن “أمراء الحرب” في #طرابلس موجودون على كشوف مرتبات الدولة، إضافة لقدرتهم وبكل بساطة على تهديد المصرفيين بالخطف وغيرهم من الأغنياء بالخطف. وبالتالي هم يحافظون على استقرارهم المالي الذي يتيح لهم نفوذهم الحالي.
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قناة الان
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