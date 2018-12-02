ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تغلق موانئ #رأس لانوف و #الزويتينة و #الز…

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تغلق موانئ #رأس لانوف و #الزويتينة و #الزاوية و #السدرة بسبب الأمواج المرتفعة.
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