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#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تغلق موانئ #رأس لانوف و #الزويتينة و #الز…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تغلق موانئ #رأس لانوف و #الزويتينة و #الزاوية و #السدرة بسبب الأمواج المرتفعة.

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قناة الان

قناة الان

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