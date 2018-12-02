#ليبياـالآن| وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني: اعتماد أول قائمة للأدوية في #ليبيا، ستُغني العناصر الطبية عن اللجوء إلى اللوائح القديمة التي تتضمن رمز الدواء ووصفه فقط. إذ تُسهل هذه القائمة على الأطباء الاستفادة من الأدوية الأنسب لعلاج الحالات التي بين أيديهم بعدما كان يقتصر ذلك على الصيادلة فقط.

القائمة تحتوي على 1021 صنف دواء، بينهم 550 نوع بتركيزات مُختلفة، مُقسمين إلى قوائم وفقاً للأشكال الصيدلانية.