#ليبياـالآن| أرسل فرع الهلال الأحمر الساحل الشرقي، الأحد، مساعدات إنسانية علي أهالي منطقة #البياضة ببلدية ساحل الجبل الأخضر الذى غرقت بعض منازلها نتيجة السيول. شملت المساعدات مواد تنظيف وأغطية وخيام مجهزة بالفرش.