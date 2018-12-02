#ليبياـالآن| أرسل فرع الهلال الأحمر الساحل الشرقي، الأحد، مساعدات إنسانية علي أهالي منطقة #البياضة ببلدية ساحل الجبل الأخضر الذى غرقت بعض منازلها نتيجة السيول. شملت المساعدات مواد تنظيف وأغطية وخيام مجهزة بالفرش.
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