#ليبياـالآن| أعلنت كلية الهندسة والنّفط بـ #جالو في جامعة #بنغازي، عن استئناف الدّراسة بشكل فوري بدءًا من اليوم الأحد، بعد حلحلة بعض العراقيل والمشاكل التي تمثلت في الإقامة والمواصلات وأعضاء هيئة التّدريس القاطنين خارج بلدية #جالو .