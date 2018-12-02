#ليبياـالآن| أعلنت كلية الهندسة والنّفط بـ #جالو في جامعة #بنغازي، عن استئناف الدّراسة بشكل فوري بدءًا من اليوم الأحد، بعد حلحلة بعض العراقيل والمشاكل التي تمثلت في الإقامة والمواصلات وأعضاء هيئة التّدريس القاطنين خارج بلدية #جالو .
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