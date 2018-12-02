ليبياـالآن| ألقت عناصر الشرطة في #بنغازي على مجرم قتل الشاب “علي الزوي – (3…

#ليبياـالآن| ألقت عناصر الشرطة في #بنغازي على مجرم قتل الشاب “علي الزوي – (35 عامًا) ” الذي عثر على جثمانه قرب محلات الأثاث بمنطقة #السلماني الشرقي في #بنغازي. إذ عمد المجرم إلى محاصرة المغدور في سيارته بهدف سرقته، وعندما حاول المغدور الفرار أطلق الجاني عليه النار وسحب جثته خارج السيارة.
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