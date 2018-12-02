#ليبيا_الآن| أنباء عن مقتل أحد عناصر القاعدة المدعو عيسى موسى أحمد مالك التارقي الشهير بـ”تقيست التارقي”، والمكني “الأقدالي” في الغارة التي نفذتها أفريكوم على أحد معاقل #القاعدة في ليبيا الخميس الماضي.

يذكر أن التارقي من مواليد 1993 ومن سكان مدينة #أوباري .