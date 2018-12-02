#ليبياـالآن| نجاة آمر سرية القبض والتحري التابعة للجيش #الليبي “فرج القبايلي” من محاولة اغتيال، بعد أن هاجمه مسلحون وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص وهو داخل سيارته في #درنة.