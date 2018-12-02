ليبياـالآن| على الرغم من إغلاقهما بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.. ن…

#ليبياـالآن| على الرغم من إغلاقهما بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.. ناقلتي نفط ترسوان في ميناء راس لانوف وميناء #الزويتينة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم ال…
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
#الرائد_منوعات حدث في مثل هذا اليوم. #ليبيا
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
هل أنت متزوج ؟ منذ متى ؟ هل لاحظت زيادة وزنك بعد #الزواج ؟ هل الزواج السعيد ور…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| نجاة آمر سرية القبض والتحري التابعة للجيش #الليبي “فرج القبايلي” …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك