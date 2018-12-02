ليبيا_الآن| زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات بالعاصمة الأردنية #عمّان، حيث تم خلال الزيارة بحث كيفية التعاون مع هذا المركز، والإستفادة من إمكانياته لتدريب الكوادر الليبية.
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