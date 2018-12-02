ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الأحد، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا، تنسيق عمل المنظمات الإيطالية الغير حكومية، وضرورة تسجيلها بوزارة الخارجية الليبية، لتقوم بعملها بمراكز الإيواء، ووضع آلية وإستراتيجية عمل في توزيع الدعم الممنوح لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرين.
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