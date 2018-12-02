ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، و…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، وسفير بريطانيا لدي ليبيا فرانك بيتر، التعاون الثنائي في المجال الأمني، حيث أعرب السفير إستعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة، والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسياً وإقتصادياً.
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