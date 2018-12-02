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#ليبيا_الآن| وصول 5 حالات مرضية يوم الجمعة، و3 حالات مرضية أمس السبت، إلى مستشف…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وصول 5 حالات مرضية يوم الجمعة، و3 حالات مرضية أمس السبت، إلى مستشفى ومركز الخالد الطبي بالمملكة الأردنية الهاشمية، من قبل اللجنة المختصة بمستشفى الأطفال #بنغازي، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بينهما، والمباشرة بعلاجهم.



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