ليبيا_الآن| وصول 5 حالات مرضية يوم الجمعة، و3 حالات مرضية أمس السبت، إلى مستشف…

#ليبيا_الآن| وصول 5 حالات مرضية يوم الجمعة، و3 حالات مرضية أمس السبت، إلى مستشفى ومركز الخالد الطبي بالمملكة الأردنية الهاشمية، من قبل اللجنة المختصة بمستشفى الأطفال #بنغازي، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بينهما، والمباشرة بعلاجهم.





