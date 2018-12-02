ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، و…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، ووكلاء ومدراء إلادارات والموظفي بالوزارة، المصروفات خلال عام 2018، وميزانية عام 2019، وتطوير المرافق والخدمات الصحية، حيث أن عام 2019 سيكون عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.









