عاجل

#ليبيا_الآن| أقيمت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أمس السبت، تحت شعار “ا…

تم النشر منذُ 47 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أمس السبت، تحت شعار “اوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري الآن”، بإشراف إدارة مكافحة الإيدز، بالتعاون مع إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبرعاية شركة الفيجل للأدوية، وجمعية أيادي الخير، ومؤسسة ليبيا الخيرية.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك