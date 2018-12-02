ليبيا_الآن| أقيمت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أمس السبت، تحت شعار “ا…

#ليبيا_الآن| أقيمت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أمس السبت، تحت شعار “اوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري الآن”، بإشراف إدارة مكافحة الإيدز، بالتعاون مع إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبرعاية شركة الفيجل للأدوية، وجمعية أيادي الخير، ومؤسسة ليبيا الخيرية.
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