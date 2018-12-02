#ليبيا_الآن| قامت لجنة تنفيذ أعمال الإزالة في الفضاء العام، اليوم الأحد، ونقطة الحرس البلدي #طرابلس، ومكتب التنسيق الأمني، ومرور طرابلس، في حملة ببلدية طرابلس المركز، لإزالة السيارات من الأرصفة العامة، بعد أخطارهم بإزالتها، حيث تم أقفال بعض المعارض، وحجز مجموعة من السيارات.









