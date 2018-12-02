#ليبيا_الآن| قامت لجنة تنفيذ أعمال الإزالة في الفضاء العام، اليوم الأحد، ونقطة الحرس البلدي #طرابلس، ومكتب التنسيق الأمني، ومرور طرابلس، في حملة ببلدية طرابلس المركز، لإزالة السيارات من الأرصفة العامة، بعد أخطارهم بإزالتها، حيث تم أقفال بعض المعارض، وحجز مجموعة من السيارات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، و…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مشاهد رائعة لغروب #الشمس على شاطئ #البحر 😍😍 #عيش_الآن
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| وصول 5 حالات مرضية يوم الجمعة، و3 حالات مرضية أمس السبت، إلى مستشف…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن، الأحد، في بيان له، أن جبن…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك