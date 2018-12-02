#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، أن يومي الإثنين والثلاثاء القادمين عطلة، لكافة المؤسسات التعليمة بمدينة #بنغازي فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار على المدينة، والتي تسببت في إغلاق غالبية الطرق.
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