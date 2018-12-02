عاجل

#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، أن يومي الإثنين…

تم النشر منذُ 60 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، أن يومي الإثنين والثلاثاء القادمين عطلة، لكافة المؤسسات التعليمة بمدينة #بنغازي فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار على المدينة، والتي تسببت في إغلاق غالبية الطرق.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك