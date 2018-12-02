ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأح…

#ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، في #طرابلس، وعضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، عدة قضايا من بينها حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والإصلاحات الإقتصادية.