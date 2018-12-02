#ليبيا_الآن| نظمت إدارة مكافحة الإيدز، السبت، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، تحت شعار “اوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري الآن”، في #ليبيا تتضارب الأنباء حول عدد المصابين بهذا المرض، برأيكم هل هناك أرتفاع في عدد المصابين بهذا المرض في ليبيا؟

