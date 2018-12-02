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#ليبيا_الآن| نظمت إدارة مكافحة الإيدز، السبت، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، تحت…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظمت إدارة مكافحة الإيدز، السبت، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، تحت شعار “اوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري الآن”، في #ليبيا تتضارب الأنباء حول عدد المصابين بهذا المرض، برأيكم هل هناك أرتفاع في عدد المصابين بهذا المرض في ليبيا؟

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