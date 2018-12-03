#ليبياـالآن| شهدت #بنغازي هطولًا غزيرًا للأمطار خلال الــ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى إعاقة حركة السير وغرق بعد المركبات الآلية بسبب تراكم مياه الأمطار. كما أدى هطول الأمطار إلى نزوح بعض أهالي منطقة #بنينا من منازلهم نتيجة غرقها بسبب مياه الأمطار في “حي الخرابات”، وانقطاع الكهرباء في بعض أحياء المدينة.
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