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#ليبياـالآن| وزارة التعليم بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلق الدراسة في #بنغازي …

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزارة التعليم بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلق الدراسة في #بنغازي بسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي أدى إلى غرق الشوارع وأعاق حركة المرور.

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قناة الان

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