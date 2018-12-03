#ليبياـالآن| وزارة التعليم بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلق الدراسة في #بنغازي بسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي أدى إلى غرق الشوارع وأعاق حركة المرور.
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