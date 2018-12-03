#ليبياـالآن| آمر منطقـة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج: القوات المسلحة نجحت في طرد باقي عناصر #داعش لأكثر من 400 كيلو متر عن #تازربو . والخسائر التي تكبدتها الجماعات الإرهابية المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع عناصر الجيش #الليبي في #تازربو، أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية.
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