#ليبياـالآن| آمر منطقـة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج: القوات المسلحة نجحت في طرد باقي عناصر #داعش لأكثر من 400 كيلو متر عن #تازربو . والخسائر التي تكبدتها الجماعات الإرهابية المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع عناصر الجيش #الليبي في #تازربو، أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية.