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#ليبياـالآن| أعلن مطار #معيتيقة الدولي توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاته…

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أعلن مطار #معيتيقة الدولي توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني، المطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.

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