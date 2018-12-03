ليبياـالآن| أعلن مطار #معيتيقة الدولي توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاته…

#ليبياـالآن| أعلن مطار #معيتيقة الدولي توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني، المطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.
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