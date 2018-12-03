#ليبياـالآن| استلمت بلدية #الخمس دفعة مساعدات قدمتها الحكومة #الإيطالية تشمل معدات طبية وأجهزة وأدوية ضمن برنامج جسر التضامن مع المناطق المتضررة من الهجرة غير الشرعية الذي تشرف عليه السفارة #الإيطالية في #ليبيا.
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