#ليبياـالآن| الشركة العامة للمياه والصرف الصحي: تراكم القمامة والأتربة تسبب في انسداد صفيات مياه الأمطار.
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