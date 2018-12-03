#ليبياـالآن| خصصت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة #الليبة المؤقتة، مبلغ 000 . 600 . 914 د،ل (تسعمئة وأربعة عشر ألفاً وستمائة دينار ليبي) لمصلحة المطارات.
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