مسابقة لابتكارات الإنسان الآلي بـ #الجزائر
#عيش_الآن
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | قام متطوعو الهلال الأحمر في #القبة بتوزيع الملصقات الخاصه بالحمل…
تم النشر منذُ 8 دقائق
#ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس الم…
تم النشر منذُ 38 دقيقة
#ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس الم…
تم النشر منذُ 38 دقيقة
#عاجل| الخطوط الإفريقية تعلن استئناف رحلاتها إلى مطار #إسطنبول ابتداء من الـ 9…
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك