عاجل

#عاجل| الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار بالسوق الموازي محققا 4.79 دينار للدول…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|

الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار بالسوق الموازي محققا 4.79 دينار للدولار الواحد
#ليبيا.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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