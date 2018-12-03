ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس الم…

#ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز ورشة عمل حول الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، وإعطاء ڤيتامين أ، والتي ستنطلق في 8 ديسمبر في 9 مرافق صحية، بحضور فرق ا المرافق الصحية ومراقبة تعليم طرابلس المركز ومكتب الخدمات الصحية.







