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#ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس الم…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز ورشة عمل حول الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، وإعطاء ڤيتامين أ، والتي ستنطلق في 8 ديسمبر في 9 مرافق صحية، بحضور فرق ا المرافق الصحية ومراقبة تعليم طرابلس المركز ومكتب الخدمات الصحية.




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