ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس الم…

#ليبيا_الآن | نظّمت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز ورشة عمل حول الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، وإعطاء ڤيتامين أ، والتي ستنطلق في 8 ديسمبر في 9 مرافق صحية، بحضور فرق ا المرافق الصحية ومراقبة تعليم طرابلس المركز ومكتب الخدمات الصحية.
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