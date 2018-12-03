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#ليبيا_الآن | قام متطوعو الهلال الأحمر في #القبة بتوزيع الملصقات الخاصه بالحمل…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قام متطوعو الهلال الأحمر في #القبة بتوزيع الملصقات الخاصه بالحملة الوطنية للتطعيم، بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية القبة، على كافة الأماكن العامة في المدينة، والتي تستهدف الفئه العمرية من حديثي الولادة إلى 15 عام.




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