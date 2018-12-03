#ليبيا_الآن | عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الإقتصادية والاجتماعية في المجلس الأعلى للدولة اجتماعها الثالث مع أعضاء اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، إستكمالًا للاجتماعات السابقة، في إطار مساعي اللجنة لحل المشاكل التي تمر بها الجمعية، وللتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجتها وإحالتها إلى مجلس النواب.