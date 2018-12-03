#ليبيا_الآن | أقامت شركة نماء للتدريب والتطوير الوظيفي دورة حول مهارات التعليم للمفتشيين التربويين في بلدية #طبرق، بدعمٍ من المجلس البلدي وبالتعاون مع منظمة ابسيلون للتدريب. حضر الورشة عميد البلدية الناجي مازق ومدير مكتب التفتيش التربوي طبرق وعدد من الفعاليات.
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