#ليبيا_الآن | أقامت شركة نماء للتدريب والتطوير الوظيفي دورة حول مهارات التعليم للمفتشيين التربويين في بلدية #طبرق، بدعمٍ من المجلس البلدي وبالتعاون مع منظمة ابسيلون للتدريب. حضر الورشة عميد البلدية الناجي مازق ومدير مكتب التفتيش التربوي طبرق وعدد من الفعاليات.









