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#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو مع مدير المنطقة…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو مع مدير المنطقة الجنوبية للمياه والصرف الصحي، ومدير فرع #سبها للمياه والصرف الصحي ومدير شركة خدمات سبها وعضو المجلس البلدي سبها، لمناقشة مشاكل الصرف الصحي ومعالجة الطفح.

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