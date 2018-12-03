#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو مع مدير المنطقة الجنوبية للمياه والصرف الصحي، ومدير فرع #سبها للمياه والصرف الصحي ومدير شركة خدمات سبها وعضو المجلس البلدي سبها، لمناقشة مشاكل الصرف الصحي ومعالجة الطفح.