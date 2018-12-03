#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو مع مدير المنطقة الجنوبية للمياه والصرف الصحي، ومدير فرع #سبها للمياه والصرف الصحي ومدير شركة خدمات سبها وعضو المجلس البلدي سبها، لمناقشة مشاكل الصرف الصحي ومعالجة الطفح.
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