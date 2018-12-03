ليبيا_الآن | ناقشت بلدية #طرابلس المركز مشروع سلاحف طرابلس 2، بحضور وكيل ديوا…

#ليبيا_الآن | ناقشت بلدية #طرابلس المركز مشروع سلاحف طرابلس 2، بحضور وكيل ديوان البلدية سارة النعمي، وعضو لجنة التعليم إبراهيم عريبي، ومدراء المدارس، ومراقب تعليم طرابلس، وبمبادرة من جمعية أكسجين لحماية البيئة، على أن يتم تنفيذه داخل مدارس البلدية لنشر التوعية البيئيّة.
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