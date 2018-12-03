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#ليبيا_الآن | نظّم مكتب التدريب في الهلال الأحمر الليبى فرع #البيضاء دورةً للت…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّم مكتب التدريب في الهلال الأحمر الليبى فرع #البيضاء دورةً للتعريف بنشأة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمبادئ السبعة، إستهدفت 13 مشاركةً من مكتب نشاط المرأة.




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