ليبيا_الآن | نظّم مكتب التدريب في الهلال الأحمر الليبى فرع #البيضاء دورةً للت…

#ليبيا_الآن | نظّم مكتب التدريب في الهلال الأحمر الليبى فرع #البيضاء دورةً للتعريف بنشأة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمبادئ السبعة، إستهدفت 13 مشاركةً من مكتب نشاط المرأة.







