ماذا يريد المرتزقة الروس من ليبيا وثرواتها؟ دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرف…





ماذا يريد المرتزقة الروس من ليبيا وثرواتها؟

دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أطلق الجيش الروسي، مجموعة مرتزقة تعمل تحت غطاء شركة عسكرية روسية خاصة، تدعى “فاغنر”، بتمويل من يفغيني بريغوجين، وهو رجل أعمال غامض، مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.. بعد قتال هذه المرتزقة الروسية، في سوريا وحصولها على حصة من منشآت النفط السوري، وصلت اليوم سرا إلى ليبيا.

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https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2018/12/2/ماذا-يريد-المرتزقة-الروس-من-ليبيا-وثرواتها