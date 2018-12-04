ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثني…

#ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثنين في #بنغازي، ومجموعة من المحاميات والنشاطات، توقعاتهن بشأن الملتقى الوطني، والإستحقاقات الدستورية والتشريعية والأنتخابية، وأهمية سرعة توحيد مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية.





