ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثني…

#ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثنين، ومجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة #ببنغازي، أهداف الملتقى الوطني، للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ليبيا من حالة الجمود الراهنة، كما تم عرض بعض التوصيات من قبل المشاركين.
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