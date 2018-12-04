ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثني…

#ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثنين، ومجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة #ببنغازي⁩، أهداف ⁧الملتقى الوطني⁩، للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ⁧ليبيا⁩ من حالة الجمود الراهنة، كما تم عرض بعض التوصيات من قبل المشاركين.