ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، ع…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية بليبيا لسنة 2019م، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين بمراكز الإيواء، وصيانتها، وصيانة نقاط الإنزال بالبحر، وإيجاد حلول لتدفق المهاجرين عبر الحدود.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بمدينة …
تم النشر منذُ 3 دقائق
#ليبيا_الآن| #فيديو| وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأث…
تم النشر منذُ 36 دقيقة
#ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، أمس الأثني…
تم النشر منذُ 3 ساعات
ماذا كشف المسؤولون الصينيون لأخبار الآن؟ دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك