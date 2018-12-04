ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، ع…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية بليبيا لسنة 2019م، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين بمراكز الإيواء، وصيانتها، وصيانة نقاط الإنزال بالبحر، وإيجاد حلول لتدفق المهاجرين عبر الحدود.











