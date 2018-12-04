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#ليبيا_الآن| استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بمدينة …

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بمدينة #بنغازي، اليوم الثلاثاء، بإشراف رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجوارى، في ظل عدم وجود البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار بأغلب الأحياء بالمدينة، ونقص الإمكانيات، وعدم توفر المخصصات المالية.







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