#ليبيا_الآن| استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بمدينة #بنغازي، اليوم الثلاثاء، بإشراف رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجوارى، في ظل عدم وجود البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار بأغلب الأحياء بالمدينة، ونقص الإمكانيات، وعدم توفر المخصصات المالية.
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