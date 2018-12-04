#ليبيا_الآن| استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بمدينة #بنغازي، اليوم الثلاثاء، بإشراف رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجوارى، في ظل عدم وجود البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار بأغلب الأحياء بالمدينة، ونقص الإمكانيات، وعدم توفر المخصصات المالية.













