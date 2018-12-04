ليبيا_الآن| أصدر عضو المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى إدريس اقدورة، اليوم الثلا…

#ليبيا_الآن| أصدر عضو المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى إدريس اقدورة، اليوم الثلاثاء، تعليماته للجنة الإزالة بحصر المباني المخالفة وإزالتها، وإزالة العوائق المعترضة لمسار مجرى وادي القطارة، الممتد من سد وادي القطارة بالرجمة حتى البحر بقاريونس، تجنباً للفيضانات التى تسببها سقوط الإمطار.