#ليبيا_الآن| بحث مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عبدالله العامي، اليوم الثلاثاء، ومدير الشؤون الإدارية بقطاع الصحة #المرج، ومدير إدارة القطاع الخاص بالقطاع، آلية تنفيذ قرار مدير إدارة الخدمات الصحية رقم 101، الخاص بحصر وتفتيش جميع المنشآت الطبية ببلدية المرج.
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