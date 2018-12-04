#ليبيا_الآن| بحث مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عبدالله العامي، اليوم الثلاثاء، ومدير الشؤون الإدارية بقطاع الصحة #المرج، ومدير إدارة القطاع الخاص بالقطاع، آلية تنفيذ قرار مدير إدارة الخدمات الصحية رقم 101، الخاص بحصر وتفتيش جميع المنشآت الطبية ببلدية المرج.







