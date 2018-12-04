تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”إنفوغراف”.
عن مصدر الخبر
ٌقناة الرائد
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| أصدر عضو المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى إدريس اقدورة، اليوم الثلا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بمدينة …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| #فيديو| وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأث…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| #فيديو| وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأث…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك