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#ليبيا_الآن| وزع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي #سرت، اليوم الثلاثاء، با…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي #سرت، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع فوج سرت للكشافة، وشبيبة الهلال الأحمر الليبي سرت، ملصقات ولافتات توضح موعد الحملة الوطنية للتطعيمات 2018م، ضد شلل الأطفال والحميراء والحصبة وإعطاء فيتامين (أ)، التي ستنطلق يوم 8 ديسمبر.






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