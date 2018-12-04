ليبيا_الآن| أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، عن رفض شحن…

#ليبيا_الآن| أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، عن رفض شحنة مواد غذائية، الكمية 6688 صندوق، دجاج كامل وأفخاذ دجاج مجمدة، بلد المنشأ والمصدر #أوكرانيا، نقطة وصول الشحنة فرع #مصراتة، حيث كانت أسباب الرفض التغير في اللون، والرائحة المنبعثة كريهة.
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