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#ليبيا_الآن| أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، عن رفض شحن…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، عن رفض شحنة مواد غذائية، الكمية 6688 صندوق، دجاج كامل وأفخاذ دجاج مجمدة، بلد المنشأ والمصدر #أوكرانيا، نقطة وصول الشحنة فرع #مصراتة، حيث كانت أسباب الرفض التغير في اللون، والرائحة المنبعثة كريهة.


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