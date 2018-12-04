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#ليبيا_الآن| زار رئيس إدارة الشؤون الأجتماعية والعمل بسفارة النيجر السيد إبراه…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار رئيس إدارة الشؤون الأجتماعية والعمل بسفارة النيجر السيد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، المهاجرين غير النيجيريين، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس.



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