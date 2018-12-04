#ليبيا_الآن| أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة #زليتن، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودورهما في دعم الإقتصاد الليبي، بالتعاون مع كلية الإقتصاد والتجارة جامعة المرقب.
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