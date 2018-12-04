عاجل

#ليبيا_الآن| أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة #زليتن، اليوم الثلاثاء، ورشة…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة #زليتن، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودورهما في دعم الإقتصاد الليبي، بالتعاون مع كلية الإقتصاد والتجارة جامعة المرقب.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك